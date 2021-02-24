Подробности произошедшего и принины трагедии выясняются.

Вечером 23 февраля в группе "Подслушано в Муроме" опубликовано видео, на котором поезд раздавил мужчину на железнодорожных путях. На кадрах записи видно, что, оглядываясь на локомотив, он медленно подходил к рельсам.Когда поезд приблизился на опасное расстояние мужчина лёг под состав, который уже не мог затормозить. В результате товарный состав переехал его.В линейном отделе МВД России на транспорте пояснили, что ЧП произошло утром 15 февраля.Подробности произошедшего и принины трагедии выясняются. Редакция продолжит следить за развитием ситуации. Следите за нашими публикациями.