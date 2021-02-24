Злоумышленник открыл машину с помощью специального устройства, выбрав удобный момент. Транспортное средство заявителя он планировал перепродать для получения материальной прибыли...

Оперуполномоченные ОУР УВД по СЗАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Митино и сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО задержали мужчину, подозреваемого в краже транспортного средства.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 34-летний житель столицы. Он рассказал, что неизвестный тайно похитил его автомобиль марки «Хендай» стоимостью 2,5 миллионов рублей, припаркованный в Новотушинском проезде.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Подмосковья полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина, который на машине заявителя пытался покинуть Московский регион. Похищенный автомобиль изъят.Полицейскими установлено, что подозреваемый открыл машину с помощью специального устройства, выбрав удобный момент. Транспортное средство заявителя злоумышленник планировал перепродать для получения материальной прибыли.Следствием Отдела МВД России по району Митино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56