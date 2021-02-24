Злоумышленник взял ключи из оставленной без присмотра куртки заявителя, с которым они работали вместе в одном магазине, после чего завел двигатель автомобиля и совершил поездку...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по ЗАО задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем.В полицию поступило заявление от 66-летнего москвича. Мужчина сообщил, что обнаружил пропажу принадлежащего ему автомобиля марки «Киа» стоимостью 640 тысяч рублей, который был припаркован на улице Сретенка.В результате проверки сотрудники полиции на Кутузовском проспекте остановили данный автомобиль. За рулем транспортного средства находился подозреваемый – 34-летний ранее судимый мужчина. Установлено, что задержанный взял ключи из оставленной без присмотра куртки заявителя, с которым они работали вместе в одном магазине, после чего завел двигатель автомобиля и совершил поездку по транспортно-уличной сети столицы. Со слов злоумышленника, он совершил данное противоправное деяние без цели хищения автомобиля.Отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60