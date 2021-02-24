Политолог Дмитрий Орешкин проанализировал поведение президентов России и Белоруссии во время встречи в Сочи. Эксперт обратил внимание на напряжение между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко при общении.

Политолог Дмитрий Орешкин проанализировал поведение президентов России и Белоруссии во время встречи в Сочи. Эксперт обратил внимание на напряжение между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко при общении.Орешкин рассказал, что его не покидало ощущение "некоторой искусственности" во время просмотров роликов с участием двух президентов. По его мнению, лидерам нечего было сказать друг другу, потому что они так не договорились. "Александр Лукашенко приезжал за деньгами, это понятно", – заявил политолог.Специалист также внимательно изучил язык тела двух президентов и пришел к выводу: им неприятно находиться в одном помещении. "Они с трудом друг друга переносят, – подчеркнул Орешкин в разговоре с телеканалом "Настоящее время", – Путину хочется встать и уйти".Отметим, что встреча двух лидеров состоялась 22 февраля в Сочи и длилась больше шести часов. Путин и Лукашенко поговорили о двустороннем сотрудничестве, а также обсудили вопрос поставки в Белоруссию российской вакцины от коронавирусной инфекции.Глава Белоруссии приезжал в Россию в сентябре прошлого года. Тогда Путин пообещал предоставить Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов. Большая его часть пошла на рефинансирование старых долгов. Многие эксперты полагали, что Александр Лукашенко иВ августе прошлого года по всей республике прокатилась волна демонстраций против Александра Лукашенко. Сторонники оппозиции обвинили его в подделке результатов президентских выборов. Глава страны заявил, что голосование было честным, но при этом допустил, что ему .