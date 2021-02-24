Утром 24 февраля в деревне Лугинино в составе городского округа Солнечногорск Московской области загорелся частный дом, передает сайт . Пожар унес жизни трех человек – одного взрослого ..

Утром 24 февраля в деревне Лугинино в составе городского округа Солнечногорск Московской области загорелся частный дом, передает сайт "". Пожар унес жизни трех человек – одного взрослого мужчины и двух детей. По непроверенной информации, к трагедии могла привести поломка удлинителя, через который к сети был подключен обогреватель. Окончательный ответ предстоит дать прокуратуре.