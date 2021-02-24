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<a href="https://33live.ru/novosti/24-02-2021-rosgvardejcy-vladimirskoj-oblasti-pobedili-drugix-silovikov-na-turnire-po-bilyardu.html" target="_blank">Росгвардейцы Владимирской области победили других силовиков на турнире по бильярду</a> - Прокуратура Владимирской области в составе двух действующих сотрудников и двух ветеранов приняла участие в традиционном турнире по бильярду к Дню защитника Отечества.