Прокуратура Владимирской области в составе двух действующих сотрудников и двух ветеранов приняла участие в традиционном турнире по бильярду к Дню защитника Отечества.
Прокуратура Владимирской области в составе двух действующих сотрудников и двух ветеранов приняла участие в традиционном турнире по бильярду к Дню защитника Отечества.
В командном чемпионате Владимирской области среди силовых структур «Пирамида - командные соревнования» в дисциплине «Свободная пирамида» в напряженной борьбе команда прокуратуры области заняла 3 место, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Победителем турнира стали представители федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Росгвардии, 2 место заняли сотрудники регионального УФСИН.