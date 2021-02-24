Седьмой год подряд «Ростелеком» поддерживает специальную номинацию «Интернет для лучшего мира» для ИТ-проектов в сфере социального предпринимательства в рамках новой инкубационной программы 90 Days Challenge от Impact Hub Moscow.

Седьмой год подряд «Ростелеком» поддерживает специальную номинацию «Интернет для лучшего мира» для ИТ-проектов в сфере социального предпринимательства в рамках новой инкубационной программы 90 Days Challenge от Impact Hub Moscow. Это одна из первых российских программ развития социального предпринимательства, которая помогает за три месяца пройти путь от идеи социального бизнеса до первых продаж.В этом году программа инкубатора делится на две части: START и PRO. К участию приглашаются проекты, находящиеся на стадии реализации и у которых уже разработана тестовая версия продукта, а также команды, которые хотят развиваться в сфере импакт-предпринимательства1, но им нужна поддержка в формулировке, доработке и тестировании бизнес-идеи. В номинации «Ростелекома» участвуют проекты, которые с помощью интернет-технологий помогают решать важные проблемы общества и экономики.Цель инициативы, которую реализует Центр поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub Moscow, — помочь социальным предпринимателям ускорить развитие проекта от идеи до первых продаж.«Согласно исследованию Impact Hub Moscow, средний возраст импакт-предприятий в России составляет пять — шесть лет. В 2015 году инкубатор 90 Days Challenge стоял у истоков активного развития социального предпринимательства в нашей стране и за несколько лет дал старт 150 компаниям, которые сегодня развивают импакт-экономику, запускают социальные франшизы и вносят весомый вклад в решение общественных и экологических проблем. Для успешного развития социального стартапа в равной степени нужны как бизнес-компетенции, так и поддержка менторов и единомышленников. Именно в балансе этих двух компонентов и заключается эффективность программы инкубатора 90 Days Challenge», — отметила сооснователь и директор Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая.Кандидаты, успешно прошедшие конкурсный отбор, смогут бесплатно пройти обучение и получить менторскую поддержку. Заявки принимаются до 31 марта 2021 года на сайте 90dch.ru. Для подачи заявки достаточно иметь идею или тестовую версию продукта.