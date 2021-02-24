Провайдер оснастил Центр обработки вызовов (ЦОВ) программно-аппаратным комплексом для приема и обработки звонков, выполнил работы по настройке и интеграции автоматизированных рабочих мест специалистов ЦОВ и оперативных диспетчерских.

«Ростелеком» во Владимирской области организовал автоматизированное взаимодействие «Системы-112» со службой спасения Нижегородской области. Провайдер оснастил Центр обработки вызовов (ЦОВ) программно-аппаратным комплексом для приема и обработки звонков, выполнил работы по настройке и интеграции автоматизированных рабочих мест специалистов ЦОВ и оперативных диспетчерских. Теперь операторы экстренных служб могут переводить голосовые вызовы своим коллегам в соседнем регионе и обмениваться в единой системе данными о происшествиях.«Система-112» объединяет все службы экстренного реагирования Владимирской области: пожарную охрану, полицию, скорую медицинскую помощь, службу газа, центр «Антитеррор». Диспетчеры службы принимают голосовые вызовы и СМС на единый номер 112 и передают оперативным службам информацию о происшествии. Каждый житель Владимирской области в экстренной ситуации может обратиться за квалифицированной помощью по принципу «одного окна».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«"Ростелеком” успешно завершил интеграционные работы "Системы-112 со службами спасения граничащей с нами Нижегородской области. Теперь центры экстренного реагирования Владимирской области интегрированы со всеми соседними областями: Ярославской, Рязанской, Московской и Ивановской. По итогам испытаний информационная карточка о событии доступна всем экстренным службам этих областей. Интеграция с операторами сотовой и фиксированной связи помогает определять местонахождение звонящего, и при необходимости помощь будет оказана из того региона, который находится ближе всего к пострадавшему».«Система-112» – это программно-технический комплекс, который позволяет осуществлять вызовы экстренных оперативных служб по единому номеру на всей территории Российской Федерации. Система предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при иных происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Единый номер доступен бесплатно как с мобильных, так и с фиксированных телефонов, в том числе с телефонов-автоматов.