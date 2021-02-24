Накануне он вместе с родителями побывал в Санкт-Петербурге на матче любимого «Зенита», который в Кубке России встречался с тульским «Арсеналом».

Благодаря губернатору Костромской области Сергею Ситникову сбылась мечта 5-летнего Максима Кубасова. Накануне он вместе с родителями побывал в Санкт-Петербурге на матче любимого «Зенита», который в Кубке России встречался с тульским «Арсеналом».В рамках акции «Ёлка желаний» Сергей Константинович приобрёл для семьи билеты на игру.В телефонной беседе с главой региона мама Максима рассказала, что её сын в восторге от поездки на футбол.«Во время матча синий лев, символ ФК «Зенит», подарил Максиму футболку с символикой. Очень было приятно. Спасибо, что предоставили нам такую возможность», - поблагодарила губернатора Инга Кубасова.