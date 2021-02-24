Федеральная сеть киосков прессы «Роспечать» передала все свои региональные активы другим дистрибуторам и ушла с рынка.

Федеральная сеть киосков прессы «Роспечать» передала все свои региональные активы другим дистрибуторам и ушла с рынка, выяснила газета «». Около 500 из 2 тыс. торговых точек перешли компании «Антарес», часть из них выкуплена, часть в аренде. У «Роспечати» остался долг перед издателями по розничным продажам в 100 млн руб., который она планирует погасить именно за счет арендных платежей.. Государство тогда вело борьбу с безграмотностью, а книги и газеты были бесплатными.