Познакомиться с уникальными достижениями киностудии Союзмультфильм москвичи и гости столицы теперь смогут на территории ВДНХ. 24 февраля там открылся мультимедийный центр Союзмультпарк. Он разместился в павильоне 1970-х годов постройки, реконструированном с учетом современных требований.

Познакомиться с уникальными достижениями киностудии "Союзмультфильм" москвичи и гости столицы теперь смогут на территории ВДНХ. 24 февраля там открылся мультимедийный центр "Союзмультпарк". Он разместился в павильоне 1970-х годов постройки, реконструированном с учетом современных требований.Мультимедийный центр "Союзмультпарк" открыли мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Ольга Любимова. Экспозиция состоит из 18 аттракционов. Они созданы по мотивам лучших отечественных мультфильмов. Ожидается, что центр будут посещать около 100 тысяч человек в год.При помощи современных технологий – 3D-анимация, трассировка лучей, VR, motion capture – дети смогут по-новому взглянуть на известные мульnфильмы и попробовать создать собственные творения на мастер-классах. Следующим шагом может быть обучение в студии профессиональной анимации.Москва за последние годы превратилась в один из мировых центров анимации. "Маша и медведь", "Фиксики" и другие мультсериалы пользуются популярностью в десятках странах на всех континентах.Кроме того, анимация является важной отраслью для экономики Москвы. В этой сфере трудятся тысячи людей, постоянно создаются новые рабочие места. В 2019 году выручка московской индустрии кино и анимации достигла 187 миллиардов рублей.В Москве расположена старейшая анимационная студия страны – "Союзмультфильм". Она основана в 1936 году. В ее коллекции – 1,5 тысячи мультфильмов, завоевавших престижные международные награды.В производстве студии находятся 43 проекта. В 2021 году она выпустит 1,8 тысячи минут анимации.Для комфортного просмотра кино и мультфильмов в Москве созданы все условия. Четыре года назад началась модернизация кинотеатров в разных районах города. Это позволяет москвичам насладиться кино и миром мультипликации, не выезжая в центр.Кроме того, кинотеатры преобразовываются в общественные центры. Там можно посмотреть кино, перекусить, поиграть с детьми, совершить покупки. На текущий момент создано уже семь таких центров. Ведутся работы еще в 23 кинотеатрах.