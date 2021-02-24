"Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве задержан мужчина, подозреваемый в хищении денежных средств дистанционным способом", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Северо-Западного административного округа задержан мужчина, подозреваемый в хищении денежных средств дистанционным способом.Предварительно установлено, что злоумышленник создал несколько фиктивных интернет-магазинов, якобы специализирующихся на продаже мобильных телефонов известной марки и иной премиальной электроники. Стоимость представленных товаров была значительно ниже рыночной.Так, в прошлом году житель Красногорска внес предоплату за заказ дорогостоящего ноутбука путем перевода денежных средств на указанный подозреваемым банковский счет. После этого продавец больше не выходил на связь, а интернет-магазин перестал функционировать. Оплаченный товар гражданин не получил.Следователем отдела МВД России по району Хорошёво-Мнёвники города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на территории Москвы. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель столицы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе обысков изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, печати различных государственных учреждений, документы с признаками подделки, бланки и удостоверения, а также другие электронные носители информации.Имеются основания полагать, что фигурант может быть причастен к 60 эпизодам мошеннических действий. А общий материальный ущерб может превышать 6,5 миллиона рублей.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление соучастников и установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк