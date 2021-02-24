Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская дала большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Оппозиционер высказалась о внутриполитической ситуации в республике и раскритиковала ее лидера Александра Лукашенко.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская дала большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Оппозиционер высказалась о внутриполитической ситуации в республике и раскритиковала ее лидера Александра Лукашенко.Политик назвала нынешнего президента хитрым и жестоким. Александр Лукашенко допустил ее к участию в выборах, так как был уверен, что никто ее не поддержит. Светлана Тихановская отметила, что до последнего верила в его человечность. "А он просто хотел посмеяться над женщиной", – заявила она.Однако белорусский лидер недооценил народ и переоценил свою популярность: после голосования на улицы вышли сотни людей. Протесты длились несколько месяцев. По подсчетам независимых СМИ, в демонстрациях против Лукашенко приняло участие более одного миллиона человек.По словам Тихановской, действующему президенту не удастся вернуть доверие граждан, а его попытка создать имитацию диалога через Всебелорусское народное собрание (ВНС) потерпела неудачу. "Не вернется к белорусам понятие, что Лукашенко сильный", – подчеркнула политик.Оппозиционер добавила, что у лидера действительно есть заслуги перед страной, однако теперь их никто и не вспомнит. В августе прошлого года жизнь белорусов разделилась на "до" и "после". Светлана Тихановская отметила, что теперь Александр Лукашенко ассоциируется у большинства граждан только с насилием.Ранее "Дни.ру" написали о том, что весной в Белоруссии могут возобновиться протесты. Все подробности можно узнать