Протесты в Белоруссии не стухли, лишь поменялась их форма. Массовые несанкционированные акции на улицах республики возобновятся весной. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявила лидер оппозиции страны, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Протесты в Белоруссии "не стухли", лишь поменялась их форма. Массовые несанкционированные акции на улицах республики возобновятся весной. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявила лидер оппозиции страны, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.Последние месяцы политические обозреватели утверждают, что протестная активность в Белоруссии сошла на нет. Причин для таких утверждений достаточно: люди были в значительной степени демотивированы отсутствием заметных результатов массовых акций, погодные условия, а также нарастающая жестокость силовиков отбили у людей желание выходить на улицы.Президент Белоруссии Александр Лукашенко, судя по всему, комфортно расположился "на штыках", а сила режима позволяет ему выиграть время и продумать наиболее выгодные варианты выхода из сложившейся ситуации. У многих возник логичный вопрос: что ждет протестную активность в обозримом будущем?Лидер оппозиции Светлана Тихановская дала большое интервью украинцу Дмитрию Гордону. Политик сообщила, что протесты в Белоруссии "не стухли".По информации Тихановской, изменился формат акций. Что касается уличной активности, то она возобновится в грядущий весенний период, добавила политический деятель.Тихановская отметила, что сейчас народ не в состоянии действовать открыто, потому что за это им грозит преследование и перспектива получить тюремный срок. Напомним, что пик протестной активности в Белоруссии пришелся на первые дни после президентский выборов 9 августа 2020 года.