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<a href="https://33live.ru/novosti/24-02-2021-umerla-prinimavshaya-vannu-s-telefonom-shkolnica.html" target="_blank">Умерла принимавшая ванну с телефоном школьница</a> - В городе Братск в Иркутской области от поражения электрическим током погибла 12-летняя школьница, передает сайт . Девочка принимала ванну с мобильным телефоном, находящимся на зарядке. По ..