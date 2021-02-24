Управляющий директор Единого расчётно-информационного центра Владимирской области Марина Станкевич покинула свой пост. Исполнять обязанности руководителя будет Павел Ермилов, который

Управляющий директор Единого расчётно-информационного центра Владимирской области Марина Станкевич покинула свой пост. Исполнять обязанности руководителя будет Павел Ермилов, который управлял делами в ЕРИЦ. Об этом стало известно СМИ 24 февраля. Официальных пресс-релизов пока нет. На должность Марину Станкевич утвердили в июле 2020 года.