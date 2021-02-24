Из них 3450 жителей получили оба компонента вакцины.

По состоянию на 24 февраля во Владимире привились уже 12030 человек. Из них 3450 жителей получили оба компонента вакцины.Массовая вакцинация жителей города от новой коронавирусной инфекции организована в семи лечебных учреждениях. Владимирцы могут сообщить о своём желании привиться от коронавируса по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Граждан пригласят на вакцинацию в определённый день и час.Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).Также жители Владимира могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.В лечебных учреждениях города, в которых организованы пункты вакцинации, отработан алгоритм проведения вакцинации, обучен задействованный в вакцинации медицинский персонал.Вакцина, с помощью которой прививаются жители Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.