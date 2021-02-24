43-летнюю жительницу Гороховецкого района признали виновной в убийстве. Как установили следствие и суд, летом 2020 года женщина распивала у себя дома спиртные напитки вместе со знакомым. В

43-летнюю жительницу Гороховецкого района признали виновной в убийстве. Как установили следствие и суд, летом 2020 года женщина распивала у себя дома спиртные напитки вместе со знакомым. В какой-то момент между ними произошёл конфликт. Мужчина ударила ножом по ноге хозяйке дома. В ответ женщина нанесла обидчику несколько ударов ножом, от которых тот скончался на месте. В