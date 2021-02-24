В Костромской области производится более 50% всех ювелирных изделий России. В этой сфере работают 1500 предприятий и ИП. На производстве занято более 15 тысяч человек.

На минувшей неделе в администрации региона состоялось совещание по вопросам, связанным с ювелирной отраслью. Рассматривалась возможность включения костромских предприятий в перечень системообразующих организаций российской экономики и дополнительные меры их поддержки.Напомним, что ранее по инициативе главы региона Сергея Ситникова в федеральное законодательство были внесены изменения, касающиеся установления добровольности опробирования и клеймения изделий из серебра, вне зависимости от их массы.По распоряжению губернатора ювелирная отрасль включена в областной перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Предприятия могут рассчитывать на перенос сроков уплаты страховых взносов и приостановление взыскания налогов. При этом 10 крупных организаций включены в перечень экономически и социально-значимых организаций, ещё 7 - в список системообразующих организаций.Добавим, что в Костромской области производится более 50% всех ювелирных изделий России. В этой сфере работают 1500 предприятий и ИП. На производстве занято более 15 тысяч человек.