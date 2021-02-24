Инициатором создания объекта выступил гвардии полковник Алексей Тарчук.

Накануне Дня защитника Отечества в посёлке Пакино Ковровского района на базе 467-го ОУЦ открыли «Партизанскую деревню». Таким образом здесь увековечили память о подвигах партизан во время Великой Отечественной войны.Инициатором создания объекта выступил гвардии полковник Алексей Тарчук.«Место символизирует дань уважения и памяти людям, которые своим мужеством и борьбой с немецко-фашистскими захватчиками внесли неоценимый вклад в Победу над врагом», - отметил он.В администрации Коврова заверили, что «Партизанская деревня» станет центром патриотической работы с молодёжью. Планируется, что на замаскированных землянках и окопах будут проводиться военно-патриотические мероприятия и экскурсии. Будущим призывникам расскажут об армейском быте и подготовке к военным действиям, а «Юнармия» будет проводить здесь сборы.Добавим, что воссоздать вид диверсионного подразделения помогали реконструкторы.