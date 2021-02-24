В ночь на 24 февраля в Муроме загорелся автомобиль. ЧП произошло на улице Лавреньтева. На место прибыли спасатели. Автомобиль горел открытым пламенем. Огнеборцы потушили иномарку на 3-х

В ночь на 24 февраля в Муроме загорелся автомобиль. ЧП произошло на улице Лавреньтева. На место прибыли спасатели. Автомобиль горел открытым пламенем. Огнеборцы потушили иномарку на 3-х квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Судя по фото МЧС области, сгорел моторный отсек автомобиля. Боролись с огнём 12 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается дознавателями