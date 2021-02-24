Видео прислала “Вестям” пресс-служба управления дорогой М7.

На дорогах области продолжают ликвидировать последствия снегопадов. Житель Петушинского района выложил в сеть видео неубранного снега. И , которые засыпали выезд с прилегающей улицы. Её накануне расчистили жители. Сообщение датировано семнадцатым февраля.Сегодня данная территория убрана. Видео прислала “Вестям” пресс-служба управления дорогой М7. Там пояснили, что трассу и тротуары должны чистить подрядные организации, но неделю назад из-за большого количества снега техника и люди просто не справлялись, и поэтому работы велись не так быстро, как хотелось бы. Также в управлении дорогой заверили, что стараются оперативно реагировать на жалобы жителей.