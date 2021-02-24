Любители спорта из 260 населенных пунктов России 23 февраля приняли участие в фестивале Гонка Легкова. Их поддержали жители Белоруссии, Казахстана и Эстонии. Мероприятие прошло в формате онлайн.

Любители спорта из 260 населенных пунктов России 23 февраля приняли участие в фестивале "Гонка Легкова". Их поддержали жители Белоруссии, Казахстана и Эстонии. Мероприятие прошло в формате онлайн.Вместе с любителями в фестивале приняли участие всемирно известные профессионалы. Они стали амбассадорами "Гонки Легкова". Среди них – олимпийские чемпионы Александр Легков, Светлана Слепцова, призеры Игр Антон Шипулин, Николай Круглов, двукратный чемпион мира Никлас Дюрхауг, чемпион мира Симон Фуркад и другие.На старт вышли как олимпийские чемпионы, так и любители и даже те, кто впервые встал на лыжню, отметил Александр Легков. "Я не думал, что нас так много! Что сегодня вся страна присоединится к “Гонке Легкова”, что несмотря на повсеместные морозы, вы все равно это сделаете!" – сказал он.Все желающие могли наблюдать за гонкой на ютуб-канале. В ходе онлайн-трансляции зрители увидели включения амбассадоров из России и Норвегии, трассы в разных городах, а также видео и фото участников, которые не побоялись мороза и пришли на гонку.От таких мероприятий зависит здоровье нации, отметил гендиректор медиахолдинга MAER Константин Майор. По его словам, звезды спорта вдохновляют вести здоровый образ жизни и поддерживают позитивное настроение.Кроме индивидуального первенства, участники гонки сразились двумя командами – лыжники и биатлонисты. В личном зачете побеждает тот, кто быстрее всех преодолел дистанцию. В командном соревновании учитывается общая сумма километров, пройденных участниками. Итоги подведут 25 февраля на сайте .Проведение гонки в формате онлайн позволило участникам пробежать ее в любом месте и в удобное время. В борьбе за победу они могли использовать неограниченное число попыток."Гонка Легкова" проводится с 2015 года. Фестиваль стал призером в номинации "Лучший маркетинг спортивного события. Неигровые виды спорта" ежегодной премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards 2020.