Граждан предупредили о вероятном возрастании тарифов на свет и тепло. Такой вариант развития событий возможен по причине роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в этом году.

Граждан предупредили о вероятном возрастании тарифов на свет и тепло. Такой вариант развития событий возможен по причине роста утилизационногосбора на технику для добычи угля в этом году.Минэнерго сообщило, что подобная мера повлечет за собой увеличение финансовой нагрузки на организациигорнодобывающей промышленности. Ведь тогда вырастет себестоимость угля, а это будет дополнительным фактором дляувеличения тарифов на отопление, а в некоторых регионах – на свет.В свою очередь доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве России Станислав Шубин рассказал, что жители нашей страны защищены от взлета тарифов ЖКХ регулируемыми договорами и индексом платы за коммуналку. Но в Минэнерго пояснили, что изменение цен на уголь может повлиять на субсидирование тарифа для населения бюджетами регионов. Это повлечет за собой необходимость дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.В ведомстве пояснили, что сумма выплаченных субсидий, по предварительным данным, будет на 15% больше суммы, полученной бюджетом от введения сбора на утилизацию. Недавно в Федеральной антимонопольной службе предрекли рост тарифов ЖКХ.По имеющейся информации, средний рост по России составит 4%. Вместе с тем отмечается, что для каждого региона государство утвердит свой повышения платы за. По оценкам специалистов, следующий рост предстоит с 1 июля.Ранее стало известно, что в России могут расширить список граждан, получающих льготы на оплату ЖКУ. Соответствующее письмо общественники направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Если он одобрит эту идею, то количество льготников может увеличиться вдвое.