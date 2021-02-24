В Березниковском сельском поселении Собинского района 10 семей получили ключи от квартир. По программе “Социальное жилье” из областного бюджета сельскому поселению в 2020-м году было

В Березниковском сельском поселении Собинского района 10 семей получили ключи от квартир. По программе “Социальное жилье” из областного бюджета сельскому поселению в 2020-м году было выделено 12,5 миллионов рублей. На эти деньги построили 10-квартирный жилой дом. В феврале ключи выдали 10-ти семьям, из них четыре многодетные. Всего за последние 5 лет в Собинском районе по