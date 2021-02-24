Она будет готова через два года.

Она будет готова через два года.Алексей Сараев, глава администрации Суздальского района совместно с проектной организации ИП Миряшев, главным архитектором Михаилом Бабаковым представили депутатам концепцию размещения образовательного учреждения на 1200 мест в городе Суздале в районе б. Всполье, сообщил сайт администрации Суздаля.Алексей Сараев сообщил депутатам, что с учетом изменения в правила землепользования застройки города в марте текущего года город предоставит в безвозмездное пользование земельный участок для проектирования и строительства новой школы.В 2021 году планируется разработать и утвердить проект строительства объекта, нормативный срок строительства школы составляет 2 года и планируется осуществить в 2022-2023 гг.Предпроектные предложения и демонстрационные материалы по школе размещены для ознакомления на сайте Суздальского района и сайте управления образования.