Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей и ценообразовании на продукты питания.

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей и ценообразовании на продукты питания.Установлено, что местный индивидуальный предприниматель торговал замороженными продуктами без указания наименований товаров, даты изготовления, срока годности и условий хранения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В адрес индивидуального предпринимателя внесено представление и возбуждено дело об административном правонарушении требований технических регламентов к безопасности пищевой продукции.