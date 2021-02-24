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- Владимирские волонтёры собрали вещи первой необходимости для приюта в Камешковском районе. Акция ко дню рождения доктора Лизы.- «Хрустальный» мальчик из Меленок. Девятилетнему Алёше Кузнецову требуется помощь.- И история покушения на последнего генсека СССР. Сотрудник спецслужб, помешавший сделать точный выстрел сейчас занимается фермерством в Петушинском районе.- И уроки выживания в зимнем лесу от спецназа ФСИН.Об этом и не только расскажут корреспонденты "Вестей" в 14.25 на канале "Россия".