Скоро в телеэфире!
- Владимирские волонтёры собрали вещи первой необходимости для приюта в Камешковском районе. Акция ко дню рождения доктора Лизы.
- «Хрустальный» мальчик из Меленок. Девятилетнему Алёше Кузнецову требуется помощь.
- И история покушения на последнего генсека СССР. Сотрудник спецслужб, помешавший сделать точный выстрел сейчас занимается фермерством в Петушинском районе.
- И уроки выживания в зимнем лесу от спецназа ФСИН.
Об этом и не только расскажут корреспонденты "Вестей" в 14.25 на канале "Россия".