Как только при выборе тура для будущего отдыха возникает ситуация с явно дешевыми билетами или с рейсами, которые нигде на других сайтах не подтверждаются, то это один из показателей деятельности мошенников.

Как только при выборе тура для будущего отдыха возникает ситуация с явно дешевыми билетами или с рейсами, которые нигде на других сайтах не подтверждаются, то это один из показателей деятельности мошенников.Дело в том, что аферисты копируют сайты авиакомпаний и известных турфирм и предлагают заплатить за перелет с помощью электронного кошелька или прямого перевода на карту. Основная цель аферистов – завладеть данными платежных карт и получить деньги. Такие операции проходят мгновенно, и отозвать их невозможно. Полицией регулярно блокируются десятки фейковых ресурсов по продаже авиабилетов, но на их месте сразу появляются новые, предупреждает пресс- служба Отделения Владимир Банка России.«Если вы собираетесь купить билет или путевку в интернете, тщательно проверьте сайт авиакомпании или турфирмы. Внимательно изучите адресную строку браузера, проверьте защищенное соединение - буквы https в начале адресной строки и значок закрытого замка. Преступники создают липовые онлайн-ресурсы с простой целью — собрать конфиденциальные данные. Ведь банки не компенсируют потери, если человек сам перевел деньги преступникам или ввел на фишинговом сайте полные реквизиты карты, пароли и коды из банковских уведомлений», - предупредил эксперт Отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк.