С владимирского автовокзала снова можно будет доехать до Нижнего Новогорода. Об этом сообщается на сайте автовокзала. С 5 марта 2021 года возобновляется движение автобусов по маршруту

С владимирского автовокзала снова можно будет доехать до Нижнего Новогорода. Об этом сообщается на сайте автовокзала. С 5 марта 2021 года возобновляется движение автобусов по маршруту Владимир-Нижний Новгород с отправкой от владимирского автовокзала. Работать маршрут будет с пятницы по понедельник включительно. Из Владимира автобус отправится в 7 утра, из Вязников в 09:05 и 17:25.