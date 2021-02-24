В одном классе введён карантин по ОРВИ.

По информации управления образования, в учреждениях областного центра эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, гриппу и острым респираторным вирусным - стабильная.В школах и детсадах ежедневно контролируется соблюдение температурного режима.Как сообщает сайт мэрии, при входе осуществляется дистанционная термометрия. Для дезинфекции кабинеты оснащены санитайзерами, функционируют ионизаторы воздуха, налажена маршрутизация.На утро 24 февраля, подтверждено три случая заболевания или прямого контакта с заболевшими коронавирусом. Один класс ушёл на карантин по ОРВИ. Из-за вирусной инфекции в четырёх группах дошкольных учреждений временно приостановлен приём новых воспитанников.