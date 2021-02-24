Около 06:35 на Соборной площади во Владимире произошло ДТП с пострадавшим. По предварительной информации ГИБДД, 21-летний водитель Лада Калина в состоянии алкогольного опьянения врезался в

Около 06:35 на Соборной площади во Владимире произошло ДТП с пострадавшим. По предварительной информации ГИБДД, 21-летний водитель Лада Калина в состоянии алкогольного опьянения врезался в стоявший на остановке троллейбус 1-го маршрута. Водителя Лады госпитализировали с переломом ноги, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. В ГИБДД добавляют, что молодой человек не имеет водительского удостоверения.