Первый детский турнир по классической игре прошёл сегодня.

Елизавета Быкова - третья в истории чемпионка мира. Она родилась в посёлке Боголюбово в 1913 году. Здесь она окончила начальную школу. Затем переехала в Москву, а уже после войны завоевала титул чемпионки мира. Участие в серии традиционных турниров памяти прославленной шахматистки примут более четырёхсот человек. В программу входит турнир по решению шахматных композиций, командный турнир и первенство по быстрым шахматам. К игре могут присоединиться как гроссмейстеры, так и любители. А завершится марафон 3 марта - гран-при России по быстрым шахматам среди женщин.