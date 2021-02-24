О методах работы аферистов рассказали в отделении Банка России.

В отделении Банка России во Владимире рассказали о новом виде мошенничества.Злоумышленники копируют сайты авиакомпаний и турфирм, после чего предлагают клиентам оплатить путешествие при помощи электронного кошелька или банковской карты. В таких случаях цель аферистов – не только деньги обманутых владимирцев, но и банковские реквизиты.В Банке России отмечают, что при покупке путёвки стоит внимательно проверять сайт, который предоставляет услуги.«Изучите адресную строку браузера, проверьте защищенное соединение, буквы https в ссылке и значок закрытого замка», - пояснил эксперт Банка России в областной столице Евгений Гаврилюк.Кроме того, первый признак мошеннических сайтов - билеты, которые стоят на порядок дешевле, чем у других компаний.