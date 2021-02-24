Сотрудниками УМВД совместно с региональным УФСБ задержаны 31-летний 25-летний уроженцы ближнего зарубежья.

Сотрудниками УМВД совместно с региональным УФСБ задержаны 31-летний 25-летний уроженцы ближнего зарубежья.У них изъяли пять свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Аналогичные свертки были обнаружены в автомобиле, на котором передвигались фигуранты, а также в «тайниках-закладках» на обочине дороги в Муромском районе, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Проведенной впоследствии экспертизой подтверждено, что внутри свертков находилось наркотическое средство «героин», общей массой 205, 8 грамма. Предварительно установлено, что запрещенные вещества предназначались для сбыта на территории Владимирской области.Возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.