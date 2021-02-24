«Защитим память героев». Под таким названием прошла Всероссийская акция партии “Единая Россия” в честь Дня защитников Отечества. Кульминацией торжеств во Владимире стало возложение

«Защитим память героев». Под таким названием прошла Всероссийская акция партии “Единая Россия” в честь Дня защитников Отечества. Кульминацией торжеств во Владимире стало возложение траурного венка к мемориалу на площади Победы. 23 февраля в этом году прошло с учётом коронавирусных ограничений. Память наших земляков, павших в годы Великой Отечественной войны, почтили первые лица области. Поздравить не