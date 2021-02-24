43-летняя жительница Гороховецкого района получила длительны срок.

43-летняя жительница Гороховецкого района получила длительны срок.Она признана судом виновной в убийстве. Следствием и судом установлено, что в начале июля 2020 года обвиняемая, находясь по месту жительства, распивала спиртные напитки вместе со своим знакомым. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина ударил ножом по ноге хозяйки дома, чем спровоцировал ее агрессивное поведение. И в ответ обвиняемая нанесла потерпевшему несколько ударов ножом, от которых последний скончался на месте происшествия, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.С учетом всех обстоятельств уголовного дела, суд назначил женщине наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.