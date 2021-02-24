Из незаконного оборота изъято 205,8 грамма героина.

Сотрудниками ОНК МО МВД России «Муромский» при содействии коллег из ГУНК МВД России в рамках оперативных мероприятий, проведенных совместно с региональным УФСБ, задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья, 1996 и 1990 г.р. Мужчины подозреваются в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.В ходе личного досмотра оперативники изъяли у подозреваемых пять свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Аналогичные свертки были обнаружены в автомобиле, на котором передвигались фигуранты, а также в «тайниках-закладках» на обочине дороги в Муромском районе.Проведенной впоследствии экспертизой подтверждено, что внутри свертков находилось наркотическое средство «героин», общей массой 205, 8 грамма.Предварительно установлено, что запрещенные вещества предназначались для сбыта на территории Владимирской области.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.