Традиционное мероприятие состоится 26 и 27 февраля.

На протяжении двух дней, 26 и 27 февраля, во Владимирской области состоится XV турнир «Владимирский тракт. Путешествие по Покровскому краю». Соревнования по экипажной езде пройдут на площадке агротуристического комплекса «Богдарня», расположенного в деревне Крутово. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.«Турнир проводится по правилам традиционной экипажной езды. Главная цель – продемонстрировать красоту и самобытность русской тройки, а также мастерство управления», - уточнили в обладминистрации.В мероприятии примут участие несколько видов троек: спортивные – призовые, парадные – нарядные, орловские, русские и вятские.С программой турнира можно ознакомиться на АТК «Богдарня».