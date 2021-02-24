За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 844 летальных исхода.

По информации на 24 февраля, ещё шесть жителей Владимирской области умерли от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 844 летальных исхода.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 23912 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 120 человек.