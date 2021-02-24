Сотрудники Госавтоинспекции совместно с заинтересованными ведомствами проведут тематические мероприятия.

В текущем году с участием детей-пешеходов произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. Семь из них произошли в темное время суток, при этом в 6 случаях световозвращающие элементы на одежде несовершеннолетних отсутствовали.В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в период с 24 февраля по 5 марта сотрудники Госавтоинспекции проведут на территории региона информационно-разъяснительную кампанию, направленную на популяризацию световозвращающих элементов.Полицейские совместно с представителями других заинтересованных ведомств в очередной раз напомнят, что светоотражающие элементы позволяют сделать пешехода заметным для водителей транспортных средств в темное время суток, снижая риск наезда.Принцип действия светоотражательного элемента основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают» даже маленький светоотражатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Видимость пешехода увеличивается во много раз. Светоотражающие элементы могут быть в виде специально изготовленных шевронов, наклеек, значков, браслетов и подвесок. Маленькая подвеска или значок на булавке крепятся на одежде, не ограничивают человека в движении, устойчивы к влажности и морозам.