В течение года специалисты проведут замеры в пяти муниципальных районах.

«Экорегион» приступил к работам, которые по замыслу администрации Владимирской области должны привести к корректировке нормативов образования ТКО в регионе.«При помощи весов сотрудники учреждения до конца 2021 года будут проводить замеры массы и объёма мусора в пяти районах», - уточнили в пресс-службе Белого дома.Первопроходцем в этой теме стал Суздальский район, где специалисты уже приступили к работе.По результатам мероприятий будут рассчитаны нормативы накопления отходов по категориям потребителей.В итоге департамент природопользования и охраны окружающей среды утвердит новую цифру.