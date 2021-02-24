Во Владимирской области уже начали готовить наблюдателей к выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года. Направлять их будет Общественная палата. Её представители и обычные

Во Владимирской области уже начали готовить наблюдателей к выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года. Направлять их будет Общественная палата. Её представители и обычные горожане, кто уже изъявил желание контролировать избирательный процесс, поучаствовали в семинаре на тему общественного наблюдения. Эксперты и тренеры объяснили права и обязанности наблюдателей, рассказали, какие вопросы и ситуации могут