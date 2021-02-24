Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 131 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 131 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.34 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 14 сл. в Муромском, 12 сл. в Ковровском, 11 сл. в Александровском, 8 сл. в Собинском, 7 сл. в Петушинском, 6 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Меленковском, 4 сл. в Судогодском, 4 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 26 908 случаев заболевания (5973 сл. в г. Владимире, 3370 сл. в Гусь-Хрустальном, 2948 сл. о. Муром, 1950 сл. в Ковровском, 1670 сл. в Александровском, 1602 сл. в Петушинском, 1227 сл. в Юрьев-Польском, 1183 сл. в Вязниковском, 1064 сл. в Кольчугинском, 972 сл. в Суздальском, 894 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 707 сл. в Меленковском, 706 сл. в Киржачском, 609 сл. в Камешковском, 588 сл. в Селивановском, 404 сл. в Судогодском, 346 сл. в г. Радужном