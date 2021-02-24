В результате ДТП пешеход госпитализирован.

По предварительной информации регионального УМВД, 22 февраля около 20:20 в деревне Тургенево Меленковского района водитель автомобиля «ВАЗ» сбил пешехода 1946 г.р. который перебегал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход госпитализирован.Всего за прошедшую неделю и праздничные дни на территории области зарегистрировано 38 ДТП с пострадавшими, 3 человека погибли и 66 получили ранения, в том числе травмированы 5 детей. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано одно происшествие. Полицейскими оформлено 776 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 101 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.