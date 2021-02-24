В отношении 48-летнего мужчины заведено уголовное дело.

Во Владимирской области ФСБ пресекла деятельность 48-летнего хакера, который открыл доступ к платным услугам оператора связи.Жителя Владимира обвиняют в корыстном распространении компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации и нейтрализации средств её защиты.По версии следствия, злоумышленник за деньги распространил программу, позволяющую пользоваться платным контентом – ТВ-каналами, фильмами, сериалами и другими ресурсами.В отношении владимирца заведено уголовное дело. Расследование продолжается.