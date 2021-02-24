За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю и праздничные дни на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 66 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано одно происшествие. Полицейскими оформлено 776 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 101 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.Меленковский район:По предварительной информации, 15 февраля 2021 г. около 18:10 на 50 км автодороги «Касимов - Муром - Нижний-Новгород» водитель автомобиля «Пежо» 1977 г.р. допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершила столкновение с автомобилем «ДАФ» в составе с полуприцепа под управлением водителя 1960 г.р. который двигался во встречном направлении со стороны г. Мурома. В результате ДТП водитель и пассажир 1953 г.р. автомобиля «Пежо» госпитализированы.Меленковский район:По предварительной информации, 22 февраля 2021 около 20:20 в д. Тургенево на ул. Муромская у д.20 водитель автомобиля «ВАЗ» 1950 г.р. совершил наезд на пешехода 1946 г.р. который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход госпитализирован.Александровский район:По предварительной информации, 16 февраля 2021 г. около 23:40 на 102 км автодороги М-8 «Холмогоры» водитель автомобиля «Тойота» 1969 г.р. не справился с управлением, допустил наезд на стоящий на правой обочине по ходу движения автомобиль «Мерседес» с полуприцепом «Шмитц» под управлением водителя 1971 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, пассажир автомобиля «Тойота» 1989 г.р. направлен на амбулаторное лечение.Петушинский район:По предварительной информации, 17 февраля 2021 г. около 13:10 на 129км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «КАМАЗ» с полуприцепом «SCHMITZ», 1976 г.р., при перестроении с крайней правой полосы на левую не предоставил преимущество в движении автомобилю «Рено» под управлением водителя 1993 г.р. В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров автомобиля «Рено» направлены на амбулаторное лечение.Гусь – Хрустальный район:По предварительной информации, 18 февраля 2021 г. около 08:31 на 2 км автодороги (подъезд к г. Гусь-Хрустальному) водитель автомобиля «Мерседес» 1962 г.р. при повороте налево не предоставил преимущество в движении движущемуся во встречном направлении автомобилю «ВАЗ» под управлением водителя 1990 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» направлен на амбулаторное лечение, двое пассажиров 1965 г.р. и 1967 г.р. госпитализированы.Вязниковский район:По предварительной информации, 19 февраля 2021 г. около 03:10 на 288 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «ГАЗ» 1982 г.р., двигаясь в сторону г. Нижний-Новгород допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Скания» под управлением водителя 1979 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ» госпитализирован.Вязниковский район:По предварительной информации, 20 февраля 2021 г. около 06:15 на 306 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Газель» 1997 г.р. допустил наезд на стоящий из-за поломки автомобиль «Ивеко» с полуприцепом «Кроне» под управлением водителя 1962 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» госпитализирован.Вязниковский район:По предварительной информации, 23 февраля 2021 г. около 21:00 на 273 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Скания» в составе полуприцепа «Шмитц» 1998 г.р., двигаясь по правой полосе в сторону г. Москвы допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1997 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» направлен на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 21 февраля 2021 г. около 13:10 на 8 км автодороги Муром – М-7 «Волга» водитель автомобиля «Хендэ» 1994 г.р. не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Опель» под управлением водителя 1970 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ» госпитализирован, водитель автомобиля «Опель» направлен на амбулаторное лечение.