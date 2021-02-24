Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух мужчин 65 и 66 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и хроническим бронхитом.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 46 новых случаев заражения Covid-19. Вылечили от недуга – 16 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух мужчин 65 и 66 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и хроническим бронхитом.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 20 костромичам. Пять человек с ковидом выявлено в Нерехтском районе, четыре – в Волгореченске. По три инфицированных прибавилось в Буйском, Галичском и Октябрьском районах. По два заболевших диагностировано в Шарье и Вохомском районе. По одному – в Судиславле, Солигаличе, Красном-на-Волге и Макарьевском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18275 человек. Врачам удалось поставить на ноги 15723 пациента. В стационарах лежит 412 жителей, из них 244 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1964 заболевших.