Всего с начала пандемии ковид диагностирован у 26 908 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 24 февраля, во Владимирской области подтвержден 131 новых случая заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 34 заболевших Covid-19. Ещё 17 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 14 - в Муромском, 12 - в Ковровском, 11 - в Александровском, 8 - в Собинском, 7 - в Петушинском, 6 - в Кольчугинском районах. По 4 инфицированных ковидом прибавилось в Меленковском, Судогодском и Вязниковском районах, по 2 случая заболевания диагностировано в Суздальском, Киржачском, Селивановском, Юрьев-Польском и Камешковском районах.Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 26 908 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.