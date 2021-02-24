В нашу редакцию обратилась мама одного из школьников.

Жители поселка Вяткино Судогодского района пожаловались на стаю бродячих собак, которая нападает на детей. В нашу редакцию обратилась мама одного из школьников. По словам женщины, на её ребенка набросились животные, когда он возвращался с уроков. Благодаря местным жителям трагедии удалось избежать. Соседи посадили мальчика в свою машину и довезли до дома.Как отметила женщина, «чиновники бездействуют – из администрации направили в областную, оттуда в департамент ветеринарии, а там в свою очередь сказали, мы они этим уже не занимаемся – замкнутый круг».Напомним, что местные собаки также атакуют детей, идущих из школы на остановку.На январском заседании ЗС по отлову и содержанию бездомных кошек и собак с муниципального на областной уровень. Теперь этим должен заниматься департамент ветеринарии.